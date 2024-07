Opinião: 4 anos a escrever sobre a Europa

Nunca é fácil falar sobre a União Europeia, pois como dizia José Manuel Durão Barroso, ‘gostamos de nacionalizar os benefícios da Europa e de responsabilizar Bruxelas por tudo aquilo que de negativo que se passà nos nossos países’. Esta assunção do antigo Presidente da Comissão Europeia é cada vez mais uma realidade, sendo fundamental que os responsáveis técnicos e políticos europeus estejam mais próximos dos cidadão e passem mais tempo a explicar os benefícios do projecto europeu.

Ao longo dos últimos 4 anos tenho vindo a escrever precisamente sobre o projecto Europeu nesta coluna do Diário As Beiras.

Tentei explicar as prioridades políticas, as orientações estratégicas, o funcionamento das institutições europeias ou as oportunidades de financiamento disponíveis para as entidades nacionais.

Volvidos 4 anos e com mais de 60 artigos escritos, entendo estar na altura de fazer uma pausa e dar a oportunidade a outras personalidades de escreverem sobre a União Europeia.

Faço isto num momento em que estamos a terminar um ciclo político europeu ( 2019-2024 ) e agora se inicia um novo projecto para o mandato 2024-2029 repleto de desafios. Os novos Eurodeputados assumiram funções, os novos líderes europeus estão escolhidos e as novas prioridades políticas foram apresentadas pela Presidente von der Leyen, tendo igualmente recebido um enorme voto de confiança pelo Parlamento Europeu para um segundo mandato.

Temos assim novos desafios pela frente, novas estratégias temáticas para desenvolver e novas prioridades para colocar em acçäo. Serão 5 anos extremamente desafiantes a nível Europeu, trabalhando apaixonadamente pela Europa ao lado da Presidente von der Leyen.

Um agradecimento especial a todos os leitores que foram lendo as minhas colunas de opinião e ao Director António Franklin pelo convite. Estarei sempre disponível para ajudar, contribuir e fala sobre a Europa em outros momentos e outras circunstâncias. Até breve, vive l’Europe!