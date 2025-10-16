Entre 2020 e 2025, o panorama tecnológico evoluiu a um volume e ritmo acelerados com variantes e mutações, exigindo uma reflexão e análise contínua sobre a Transformação Digital. Esta série de artigos, sob o título “2020-2025 : Ao ritmo da Impermanência …”, faz o mapeamento de uma jornada de cinco anos e sessenta artigos, que se iniciou sob o mantra da Transformação Digital durante cinco “temporadas”:

Temporada 1 (2020-2021) : Transformação Digital, descoberta da essência e Prova de Talent.o

Entre outubro de 2020 e agosto de 2021, exploramos a Transformação Digital (TD) na perspetiva de transição/emergência, analisando o seu impacto em gerações como os “Zillenial” e os Alfa.

Refletimos sobre volume e ritmo, essência e identidade, ligando estes conceitos ao talento e à inteligência digital, a representação digital de Ativos do Mundo Real e a Prova de Talento para uma Economia Generativa, sintetizando “Renascença Digital”, Espaço e Ciberespaço.

Temporada 2 (2021-2022) : Fronteiras do Criptoespaço e construção da Ordem Digital

Os assuntos endereçam os limiares, desde o Euro Digital aos Criptoativos, explorando as noções de Criptoespaço e Metaverso, lançando noções disruptivas como as “Áreas Criptopolitanas”. O foco vai questionando se a “Ordem digital” deve regular ou proibir, e se “Algoritmizar” é ou não uma competência humana. Refletem-se ainda os efeitos de Diálogo Intergeracional” e “Cidade-Rede”.

Temporada 3 (2022-2023) : O Mundo Programável e as Indústrias do Futuro

Carateriza-se pela exploração de tecnologias avançadas, o impacto da Inteligência Artificial (IA) e as suas implicações éticas e de planeamento futuro. Evoluem temas como a transição do “Deep Tech” para o talento à prova de futuro, explorando a Criatividade Artificial e o Mundo Programável. A popularização do ChatGPT e a preparação para a Computação Quântica impõem a urgência de novas competências. E a temporada culmina com as “Consciências Algorítmicas”, o valor dos criptoativos, inteligências fora da matéria e posicionamento nas Indústrias do Futuro.

Temporada 4 (2023-2024) : Da Moralidade Artificial à Utilidade Quântica

Os dilemas das tecnociências, refletindo sobre moralidade na trilogia sobre Máquinas Artificiais Morais e Éticas. Continuamos a refletir sobre Cripto e Sociedade para um mundo “On Chain”. A temporada explora Inovação Quântica para a era da utilidade e a Inteligência Composicional sob o princípio “in dubio pro homine”. Aborda-se o impacto do algoritmo (“o algoritmo é a mensagem”) e a posição do “homem médio” em atmosferas de risco e oportunidades para o emergente setor de tecnologias pré e pós-quânticas.

Temporada 5 (2024-2025) : Singularidade, Governança Responsável e o Desafio da Antifragilidade

A temporada explora a governação e ética da IA, discutindo Observabilidade e Desempenho Responsável (ODR) dos Agentes de IA e as questões éticas da fenomenologia e da liberdade.

Uma análise multidimensional sobre o futuro humano e social, desafiando a “Singularidade”, e propondo uma Crítica da razão algoritmica, com ligação a conceitos diversos como “Portugal Antifrágil”, Talento à “Prova de Futuro” e Analfabetismo Funcional Emergente.

Seguimos em frente, em diálogo com uma vida de memórias por vir, ao ritmo da impermanência.