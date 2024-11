Operação da ASAE em Leiria combate venda de artigos contrafeitos nas redes sociais

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou hoje ter feito uma operação no âmbito do combate à venda e circulação de artigos contrafeitos nas redes sociais, no concelho de Leiria, tendo apreendido cerca de 1.800 artigos.

Segundo a ASAE, na operação, realizada na quarta-feira, “foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão”, um domiciliário, um não domiciliário e quatro em viaturas.

“O ‘modus operandi’ deste operador consistia na comercialização através da rede social Facebook, a partir do seu domicílio e também em uma loja física”, revelou a ASAE num comunicado.

Nesta operação, executada pela Unidade Operacional de Coimbra, em dois locais, foram apreendidos diversos equipamentos eletrónicos utilizados para a realização de transmissões ao vivo no Facebook para a comercialização dos artigos, como um ‘tablet’, um telemóvel e um ‘ring light’ (anel de luz).

A ASAE adiantou que apreendeu também cerca de 1.800 artigos de vestuário e calçado, “ostentando marcas reconhecidas, e 176 euros.

Foram ainda apreendidos 28 quilogramas de produtos de tabaco, cujo valor comercial ascende a seis mil euros, “sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado em termos de Imposto sobre o Tabaco”, referiu a ASAE.

O valor total da apreensão ascende a 52.300 euros, acrescentou o comunicado.