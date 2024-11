Oliveira do Hospital: Olímpia Romão e o cão “King” encontrados com vida na Bobadela

Desaparecida desde quarta-feira, Olímpia Romão foi encontrada com vida hoje na Bobadela por uma bombeira dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante Emídio Camacho.

“Uma bombeira nossa que mora na Bobadela, ia a passar e viu o cão junto à estrada. Foi procurar e encontrou a senhor deitada com fome e num estado de hipotermia”, disse o comandante.

A senhora está neste momento a ser transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra por uma ambulância do INEM e acompanhada pela SIV.

Noticia em atualização