Oliveira do Hospital: EXPOH será o ponto de encontro das famílias durante cinco dias

Animação e convívio foram as promessas deixadas por José Francisco Rolo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, para a EXPOH que se realiza de 24 a 28 de julho no Parque do Mandanelho. Aposta na diversidade musical é o ponto de partida para esta edição que aponta para o crescimento.

“Queremos que esta edição cresça nas suas diversas valências. Desde logo no número de visitantes. Estamos a apontar para a presença de 50 mil pessoas durante os cinco dias. Depois também aumentámos o espaço do certame, de maneira a ficar mais atrativo. Para completar, podemos afirmar que temos um cartaz apelativo e desafiante”, disse José Francisco Rolo, durante a apresentação do evento, que decorreu ontem.

Zé Amaro, Van Zee, Richie Campbell e Dama serão alguns dos artistas de renome que irão marcar presença na cidade oliveirense, que de acordo com o edil, “será um ponto de encontro das famílias”.

A EXPOH 2024 vai igualmente ter em destaque a gastronomia, com um espaço de restauração, com cerca de meia centena de tasquinhas, onde o público poderá degustar alguns dos principais pratos e produtos tradicionais.

