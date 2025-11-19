diario as beiras
Obras do troço Soure-Carregado da alta velocidade começam no final de 2028

18 de novembro às 21 h15
Infraestruturas de Portugal

A Infraestruturas de Portugal (IP) prevê que as obras do troço Soure-Carregado da alta velocidade ferroviária, que inclui uma estação em Leiria, comecem no final de 2028, disse hoje à agência Lusa o vice-presidente Carlos Fernandes.

“A nossa expectativa é até final de 2027 ter o contrato assinado. Os projetos começam logo no início de 2028 e até ao final do ano esperamos ter obra a correr, até ao final do ano de 2028”, afirmou, em Leiria, Carlos Fernandes à margem da assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município de Leiria e a IP, para a elaboração dos planos de urbanização da nova estação de Leiria e de Sismaria, no âmbito da implementação do troço Soure-Carregado.

O vice-presidente da IP esclareceu que “estes concursos são concursos complexos, normalmente são cerca de um ano e meio até se assinar o contrato”.

Autoria de:

Agência Lusa

