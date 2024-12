Obras do metrobus vão condicionar faixa ascendente da avenida Sá da Bandeira a partir de terça-feira

O trânsito vai estar condicionado, a partir do próximo dia 10 de dezembro, terça-feira, na Avenida Sá da Bandeira, informou hoje a Metro Mondego.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos de construção do troço urbano do metrobus Avenida Aeminium – Hospital Pediátrico, a cargo da Infraestruturas de Portugal, a partir de terça-feira, 10 de dezembro, irá ser alterada a circulação na faixa ascendente da Avenida Sá da Bandeira”.

Assim, durante o perídio estimado de cinco meses, a circulação rodoviária entre a Baixa e a Praça da República far-se-á pela faixa descendente da Avenida Sá da Bandeira, que passará a possuir duas vias de circulação (ascendente e descendente).

O fluxo proveniente da Rua Tenente Valadim ou da Praça da República poderá seguir em frente – Avenida Sá da Bandeira – ou virar à esquerda em direção à Rua Padre António Vieira ou para a Praça da República.

O trânsito que circula no sentido ascendente, a partir da rotunda da Manutenção Militar, passará a subir pela via descendente da Avenida Sá da Bandeira, cortando à direita em direção à Rua Padre António Vieira ou para a Praça da República.

A circulação rodoviária na Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes continua de acesso restrito a veículos autorizados.