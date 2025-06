Obras do metrobus interditam rua Lourenço Almeida Azevedo

A circulação de trânsito (nos dois sentidos) na rua Lourenço de Almeida Azevedo, que faz a ligação da Praça da República à curva do café Atenas (fundo das escadas do liceu), em Coimbra, vai estar interditada a partir de segunda-feira, 16 de junho, devido às obras do metrobus.

Trata-se de uma “nova fase de transformação urbana” da futura linha metrobus do Hospital, promovida pela Infraestruturas de Portugal. Em compensação será reaberta a ligação entre as ruas Pedro Monteiro (por trás do Jardim da Sereia) e a rua Dr. Augusto Rocha, em direção ao Largo de Celas.

Esta etapa que inclui a renovação das infraestruturas no subsolo da Águas de Coimbra – implica a reorganização do trânsito, na melhoria da “mobilidade da cidade, inserida numa visão mais ampla de cidade moderna, eficiente, ecológica e centrada nas pessoas”, justifica a Metro Mondego. O corte integral da via vai permitir duas frentes de obra, com a consequente redução do tempo da empreitada em cinco meses, para um ano e três meses de duração, refere a Metro Mondego.