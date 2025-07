Óbito/Diogo Jota: Presidente da República lamenta morte “trágica e prematura”

O Presidente da República lamentou hoje a morte “trágica e prematura” do futebolista português Diogo Jota e do seu irmão André Silva, também jogador de futebol, considerando que é “uma perda que a todos os portugueses consternou”.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 26, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Numa mensagem de pesar publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “lamenta profundamente a morte trágica e prematura do jogador de futebol Diogo Jota e do seu irmão André Silva”.

Na nota, refere-se que Diogo Jota “representou ao mais alto nível o futebol português”, tendo iniciado a sua carreira “nas camadas jovens do Gondomar, a que se seguiu o Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto” e que “em Inglaterra esteve ao serviço do Wolverhampton e atualmente no Liverpool onde se destacou internacionalmente”.

“Pela Seleção Nacional de Futebol também demonstrou um elevado profissionalismo e dedicação, inserido numa geração que tem levado o futebol português ao mais alto nível”, acrescenta-se.

O Presidente da República “apresenta as mais sentidas condolências à sua família, amigos e colegas de profissão, por uma perda que a todos os portugueses consternou”.