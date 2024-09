O último adeus aos três bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha

Começou há instantes o funeral dos três bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, no concelho de Tábua, que perderam a vida durante os incêndios que assolaram a região Centro do país na última semana.

As cerimónias fúnebres estavam marcadas para as 16H00 e contam com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco e a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco. Para o último adeus aos três soldados da paz, a população da vila saiu à rua, tal como os colegas de várias corporações de bombeiros do país, que fizeram questão de marcar presença neste momento.

Sónia, Susana e Paulo faleceram quando combatiam as chamas na freguesia de Midões, no concelho de Tábua, num incêndio que deflagrou na passada terça-feira em Nelas e que se estendeu para os concelhos de Tábua e Oliveira do Hospital.