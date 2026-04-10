O pavilhão multiusos é o equipamento que falta à cidade?

Há vários anos que vários presidentes da autarquia de partidos distintos, transmitem aos cidadãos a necessidade deste equipamento, mas tudo fica no papel, sem ser executado. Há cerca de 20 anos foi prometido um, com pompa e circunstância, concebido por um arquitecto famoso que não foi concretizado e bem caro ficou o boneco à autarquia.

No meu entender, o pavilhão multiusos que desejo é um equipamento que faz falta ao concelho e deve ser de âmbito municipal, servindo a população no que respeita a actividades económicas, desportivas, culturais e recreativas, estimulando a participação cívica e o empreendedorismo.

O pavilhão multiusos deve contribuir sobretudo para a divulgação das actividades industriais, comerciais e de serviços do concelho e da região, através de exposições temáticas, permitindo a atração de eventos e de investimentos.

Dada a funcionalidade que sugiro, o pavilhão multiusos permite atenuar a sazonalidade do turismo, pois pode funcionar perfeitamente no inverno ou em dias de chuva, frio e vento.

O local que tenho em mente é a antiga pedreira da Salmanha à entrada da cidade e o espaço deve conter um pavilhão com 5.000 metros de área (se tiver outro, tanto melhor) ligado a outro espaço para exposições e iniciativas de menor dimensão, como festivais de gastronomia, encontros culturais, reuniões empresariais, espaços para secretariado, para o qual seria indispensável um auditório para 200/250 pessoas. Custa caro? Talvez, mas há certamente financiamentos públicos disponíveis para o efeito. Haja vontade!