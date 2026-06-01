O. Hospital empata na despedida

O. Hospital empatou ontem (1-1) frente ao Atlético da Malveira, em jogo da 6.ª e última jornada da Fase Apuramento de Subida do Campeonato de Portugal

O O. Hospital despediu-se ontem da presente época desportiva, onde esteve perto de subir à Liga 3, objetivo que ficou hipotecado na semana passada, depois de um golo sofrido nos “descontos” no terreno do Louletano.

Ontem, no jogo da 6.ª e última jornada da Fase Apuramento de Subida do Campeonato de Portugal (CP), disputado no Estádio Municipal de Tábua, a formação orientada por Nilson Corrêa voltou a empatar (1-1), agora frente ao Atlético da Malveira.

Com este resultado, o conjunto oliveirense termina esta fase da prova no 3.º lugar, atrás de V. Sernache e Louletano (que sobem de escalão), e à frente do adversário de ontem.

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