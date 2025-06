Número de vítimas mortais de atacante de escola na Áustria sobe para 10

A morte de uma das pessoas feridas com gravidade no ataque a uma escola em Graz, hoje, na Áustria, fez subir para 10 o número de vítimas mortais do autor do tiroteio, segundo os mais recentes dados oficiais divulgados.

Inicialmente, as autoridades contabilizaram nove vítimas mortais (além do próprio autor do ataque, que se suicidou) e 12 feridos, alguns dos quais graves, tendo o número aumentado após a morte de uma mulher que se encontrava hospitalizada.

Entre as vítimas contam-se sete mulheres e três homens. As suas idades não foram divulgadas.

O autor do ataque é um ex-estudante de 21 anos do estabelecimento de ensino secundário em causa que não completou os estudos e que tinha duas armas.

Os motivos para este ataque não são ainda conhecidos.

O chanceler austríaco, Christian Stocker, decretou três dias de luto nacional na sequência da tragédia, falando num “dia negro” para a história do país.

O Presidente, Alexander van der Bellen, disse que “este horror não pode ser reproduzido em palavras”.

O jornal Kronen Zeitung indica que o tiroteio começou por volta das 10:00 locais (09:00 em Lisboa) e que o suposto agressor disparou em duas salas de aula diferentes.

Às 11:30, a polícia local escreveu na rede social X que a escola foi totalmente evacuada e todos foram levados para um ponto de encontro seguro.

Graz, a segunda maior cidade da Áustria, está localizada no sudeste do país e tem cerca de 300.000 habitantes.