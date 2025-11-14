diario as beiras
Coimbra

Novos diretores do MIT Portugal são professores das universidades do Minho e Coimbra

14 de novembro às 15 h45
0 comentário(s)

Alexandre Ferreira da Silva, da Universidade do Minho, e João Pedro Barreto, da Universidade de Coimbra, são os novos diretores no MIT Portugal, numa fase em que o projeto vai apostar na nanotecnologia, espaço, inteligência artificial e energia.

Em comunicado, o MIT Portugal anunciou hoje que os dois especialistas em engenharia aeroespacial e engenharia eletrotécnica vão suceder a Pedro Arezes, que assume, em dezembro, o cargo de reitor da Universidade do Minho.

Alexandre Ferreira da Silva já tinha coordenado o MIT Portugal entre 2018 e 2021 e liderou o projeto “Prometheus”, do Programa CMU Portugal, que lançou para o espaço o primeiro PocketQube português e primeiro satélite da Universidade do Minho.

Especialista nas áreas de engenharia aeroespacial, instrumentação eletrónica e microssistemas, Alexandre Ferreira da Silva é professor do Departamento de Eletrónica Industrial no Minho, instrutor convidado da Universidade Espacial Internacional (ISU) e investigador do Centro de Microssistemas Eletromecânicos.

João Pedro Barreto leciona Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e fundou a Perceive3D, empresa que desenvolve tecnologia de navegação cirúrgica, distinguida pela Comissão Europeia e pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

Nomeados para um mandato de cinco anos, a liderança de Alexandre Ferreira da Silva e João Pedro Barreto coincide com a quarta fase da parceria entre Portugal e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, que marcará uma aposta nas áreas de nanotecnologia, espaço, inteligência artificial e energia.

“O MIT Portugal tem tido um grande impacto nos jovens que, como eu, prosseguiram estudos de pós-graduação nesta parceria internacional e que hoje ocupam posições de destaque nas suas carreiras profissionais”, sublinha o investigador minhoto, citado em comunicado.

Também João Pedro Barreto destaca o impacto do programa, recordando que foi o MIT Portugal que o levou a fundar a Perceive3D, uma ‘start-up’ tecnológica de base universitária.

“Sei, por experiência, que este tipo de programas pode ser profundamente transformador e ajudar-nos a revelar o melhor de nós, sejamos estudantes, cientistas, empreendedores ou empresários. No fim, é essa melhor versão que nos permitirá contribuir para um país mais próspero e justo”, afirma.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de novembro

Judoca da Académica Miguel Gago termina Grande Prémio de Zagreb em quinto lugar
14 de novembro

Manifestação em Coimbra exige reabertura da urgência do Hospital dos Covões
14 de novembro

China manifesta forte oposição a declarações japonesas sobre eventual intervenção na questão de Taiwan
14 de novembro

Livro de estudantes de Coimbra convida a descobrir "universo invisível da química”

Coimbra

CoimbraDesporto
14 de novembro às 20h09

Judoca da Académica Miguel Gago termina Grande Prémio de Zagreb em quinto lugar

0 comentário(s)
Coimbra
14 de novembro às 19h48

Manifestação em Coimbra exige reabertura da urgência do Hospital dos Covões

0 comentário(s)
Coimbra
14 de novembro às 18h47

Livro de estudantes de Coimbra convida a descobrir “universo invisível da química”

0 comentário(s)