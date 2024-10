Ninho de Empresas de Mortágua com novo regulamento

A Câmara Municipal de Mortágua aprovou um novo regulamento do Ninho de Empresas, de forma a adequá-lo às mudanças económicas e tecnológicas e aos novos modelos de trabalho e a alargar as modalidades de apoio.

O novo regulamento, que altera o que existia desde 2008, define as condições de acesso, utilização e permanência neste espaço de incubação de projetos empresariais, ideias de negócio e apoio ao empreendedorismo.

Com o novo regulamento, será possível não só “a continuação prioritária da aposta em todos os empreendedores que pretendam dinamizar novos projetos empresariais, dando-lhes condições favoráveis em fase de criação e arranque”, como também “a instalação de empresas já existentes em outros territórios, mas que pretendam fixar a sua sede ou criar estabelecimentos potenciadores de criação de riqueza, de emprego e de fixação de pessoas em Mortágua”, explicou a autarquia, em comunicado.

Todas as empresas beneficiarão de “condições favoráveis à instalação e também das sinergias resultantes da partilha de espaço, ideias, informação, contactos e dos incentivos aos territórios do interior”, acrescentou.

Nesse sentido, será dada continuidade ao Espaço Empreendedor, mas também haverá novas possibilidades de instalação, nas modalidades Espaço Empresa, Espaço Coworking e Espaço Virtual.

Segundo a autarquia, no primeiro haverá espaços para uso individual, destinados a “empreendedores ou empresas em fase de constituição/arranque, equipados com mobiliário de escritório e acesso a serviços de apoio e ambiente propício à sua crescente afirmação em contexto empresarial”.

Já a modalidade Empresa, integra espaços destinados a “empresas maduras, mas em fase de alteração de sede para o concelho de Mortágua ou em fase de instalação industrial em Mortágua”, que estarão “equipados com mobiliário de escritório e acesso a serviços de apoio e ambiente propício à sua crescente afirmação em contexto empresarial”.

A modalidade Coworking terá “espaços de trabalho com possibilidade de partilha por áreas de atividade que poderão ou não ser semelhantes, reforçando a capacidade de atracão e a recetividade do concelho para a disponibilização de espaços físicos para trabalhar no interior”.

O regulamento prevê ainda o Espaço Virtual, que dá a “possibilidade de utilização da morada das instalações do Ninho de Empresas de Mortágua para efeitos de sede social, morada fiscal e endereço fiscal” (embora não fisicamente aí instaladas), dando acesso também aos serviços administrativos e de consultoria e aos espaços de uso comum (sala de reuniões e auditório).

O Ninho de Empresas de Mortágua (distrito de Viseu) tem uma área de construção de 1.412 metros quadrados e um total de 14 salas.

A autarquia realçou que “algumas empresas que se instalaram no Ninho de Empresas cresceram, ganharam escala e hoje são casos de sucesso a nível nacional e internacional”.

“Exemplo disso é a ENDIPREV, que começou com quatro jovens empreendedores, sendo atualmente uma referência global no fornecimento de serviços de instalação e manutenção de turbinas eólicas onshore e offshore”, referiu.

Aprovado na Assembleia Municipal realizada há uma semana, o novo regulamento terá agora de ser publicado no Diário da República para entrar em vigor.