A iluminação de Natal acende-se amanhã, pela primeira, a partir das 18hH0, na praça 8 de Maio, junto ao edifício da Câmara Municipal, em Coimbra.

Para acender as luzes de Natal, o executivo municipal de Coimbra decidiu convidar o Pai e da Mãe Natal, num momento que contará ainda com a atuação do Coro da Escola de Música São Teotónio e do Coimbra Gospel Choir.

A inauguração das luzes celebrativas decorre no âmbito do programa “Coimbra Natal 25” e vai ter a presença da presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa.