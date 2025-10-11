diario as beiras
Músicos portugueses levam obra de Carlos Paredes a 15 países durante seis meses

11 de outubro às 16 h07
A obra de Carlos Paredes vai estar em digressão mundial, visitando 15 países, a partir de segunda-feira, ao longo de seis meses, um projeto com conceito e direção artística dos músicos André Varandas e Bruno Costa.

O projeto “Paredes Experience” integra um total de 40 iniciativas, em que se incluem os concertos “100 Paredes”, palestras, encontros com escolas e universidades, e outras ações com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, promovendo “a sonoridade e o espírito de Carlos Paredes”, disse à agência Lusa André Varandas.

“É um acontecimento raro, um projeto musical português circular durante quase seis meses, de forma ininterrupta, por 15 países. É algo que nos deixa muito orgulhosos e com uma responsabilidade acrescida”, vincou.

Agência Lusa

