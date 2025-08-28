diario as beiras
Coimbra

Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra

28 de agosto às 16 h13
0 comentário(s)
DR

A sexta edição do Festival Les Siestes, dedicado à música experimental, com destaque para sonoridades eletrónicas, decorre na sexta-feira e no sábado, no Jardim da Sereia, em Coimbra, com entrada gratuita.

O evento, que nasceu em Toulouse (França), em 2002, com o objetivo de “levar a jardins de todo o mundo uma programação de entrada gratuita comprometida com o futuro da música”, tem a sua edição de 2025 promovida pela Casa das Artes Bissaya Barreto.

O programa do festival abre na sexta-feira, às 18:00, com a dj Son Objet, nome artístico da artista visual Isabel Pereira, residente no Porto, cujo trabalho “explora sonoridades estranhas e experimentais do universo DIY [acrónimo em inglês que significa ‘do it yourself’, faça você mesmo, na tradução para português], combinando-as com composições contemporâneas fora do convencional”, assinala a organização.

Segue-se, no alinhamento, a francesa Vanessa Bedoret, residente em Londres, artista que possui um passado na música clássica e que vem explorando “produções experimentais como meio de cristalizar as suas experiências pessoais”.

Amuleto Apotropaico, Takkak Takkak e Beatrice M. são os outros artistas no alinhamento de sexta-feira: os primeiros são um duo formado por António Ferreira (bateria e eletrónica) e Francisco Pedro Oliveira (guitarra, flauta e eletrónica), que desenvolveu “uma forma de expulsar demónios através de um espiritualismo secular enraizado nas possibilidades infinitas do noise”.

Já o projeto Takkak Takkak, criado pelo japonês Shigeru Ishihara e pelo indonésio Mo’ong Santoso Pribadi, resulta num “duo explosivo forjado na admiração pelos polirritmos e pelo ritualismo que induz estados de trance”.

Os artistas asiáticos, segundo os promotores, “têm uma energia contagiante e destemida, mas acima de tudo descomprometida – estão em palco para se divertir”.

Beatrice M. fecha o alinhamento de sexta-feira com uma “mistura de sons sincopados oriundos do Reino Unido, principalmente o ‘dubstep’”, tendo sido considerada pela revista de música eletrónica Resident Advisor como uma das artistas que tem vindo a promover o renascimento deste estilo musical.

No sábado, a programação do Festival Les Siestes abre com o trio I’A’V – iniciais de Inês Malheiro (voz), Arianna Casellas (violoncelo) e Violeta Azevedo (flauta) – que apresenta “canções sonhadoras que se vão fundindo num longo e volátil poema”, com uma eletrónica “plena de arpejos, texturas vítreas e ruturas”.

Segue-se o escocês Harry Górski-Brown, tocador de gaita de foles e que se dedica a transformar a música tradicional com processamento eletrónico. No seu último álbum, lançado em 2024, Harry Górski-Brown reimagina o folk gaélico com voz, gaita de foles, violino, órgão, ‘bouzouki’ (um instrumento de cordas) e eletrónica.

Pelas 20:00, o Jardim da Sereia recebe os Rat Section, um projeto enigmático de música e performance, atualmente sediado em Londres, conhecido pelos seus concertos coreografados “e por adaptarem as performances aos espaços onde as apresentam”.

O programa de sábado fecha com Loto Retina, “uma viagem única, onde a velocidade, espontaneidade e a fantasia convergem para arrebatar o público”, e com a dj neerlandesa Zohar, considerada “cada vez mais um dos pilares na cena eletrónica nos Países Baixos”, onde tem trilhado “um caminho musical diversificado e eclético, no qual a centralidade das frequências baixas e a tensão rítmica podem ser considerados como denominadores comuns”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de agosto

Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira
28 de agosto

Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa
28 de agosto

Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra
28 de agosto

Grupos de folclore locais e internacionais atuam em Coimbra

Coimbra

Coimbra
28 de agosto às 16h13

Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
28 de agosto às 14h34

Grupos de folclore locais e internacionais atuam em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
28 de agosto às 13h48

Teatrão de Coimbra convida a população para espetáculo “A Viagem” de metrobus

0 comentário(s)