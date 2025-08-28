Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra

A sexta edição do Festival Les Siestes, dedicado à música experimental, com destaque para sonoridades eletrónicas, decorre na sexta-feira e no sábado, no Jardim da Sereia, em Coimbra, com entrada gratuita.

O evento, que nasceu em Toulouse (França), em 2002, com o objetivo de “levar a jardins de todo o mundo uma programação de entrada gratuita comprometida com o futuro da música”, tem a sua edição de 2025 promovida pela Casa das Artes Bissaya Barreto.

O programa do festival abre na sexta-feira, às 18:00, com a dj Son Objet, nome artístico da artista visual Isabel Pereira, residente no Porto, cujo trabalho “explora sonoridades estranhas e experimentais do universo DIY [acrónimo em inglês que significa ‘do it yourself’, faça você mesmo, na tradução para português], combinando-as com composições contemporâneas fora do convencional”, assinala a organização.

Segue-se, no alinhamento, a francesa Vanessa Bedoret, residente em Londres, artista que possui um passado na música clássica e que vem explorando “produções experimentais como meio de cristalizar as suas experiências pessoais”.

Amuleto Apotropaico, Takkak Takkak e Beatrice M. são os outros artistas no alinhamento de sexta-feira: os primeiros são um duo formado por António Ferreira (bateria e eletrónica) e Francisco Pedro Oliveira (guitarra, flauta e eletrónica), que desenvolveu “uma forma de expulsar demónios através de um espiritualismo secular enraizado nas possibilidades infinitas do noise”.

Já o projeto Takkak Takkak, criado pelo japonês Shigeru Ishihara e pelo indonésio Mo’ong Santoso Pribadi, resulta num “duo explosivo forjado na admiração pelos polirritmos e pelo ritualismo que induz estados de trance”.

Os artistas asiáticos, segundo os promotores, “têm uma energia contagiante e destemida, mas acima de tudo descomprometida – estão em palco para se divertir”.

Beatrice M. fecha o alinhamento de sexta-feira com uma “mistura de sons sincopados oriundos do Reino Unido, principalmente o ‘dubstep’”, tendo sido considerada pela revista de música eletrónica Resident Advisor como uma das artistas que tem vindo a promover o renascimento deste estilo musical.

No sábado, a programação do Festival Les Siestes abre com o trio I’A’V – iniciais de Inês Malheiro (voz), Arianna Casellas (violoncelo) e Violeta Azevedo (flauta) – que apresenta “canções sonhadoras que se vão fundindo num longo e volátil poema”, com uma eletrónica “plena de arpejos, texturas vítreas e ruturas”.

Segue-se o escocês Harry Górski-Brown, tocador de gaita de foles e que se dedica a transformar a música tradicional com processamento eletrónico. No seu último álbum, lançado em 2024, Harry Górski-Brown reimagina o folk gaélico com voz, gaita de foles, violino, órgão, ‘bouzouki’ (um instrumento de cordas) e eletrónica.

Pelas 20:00, o Jardim da Sereia recebe os Rat Section, um projeto enigmático de música e performance, atualmente sediado em Londres, conhecido pelos seus concertos coreografados “e por adaptarem as performances aos espaços onde as apresentam”.

O programa de sábado fecha com Loto Retina, “uma viagem única, onde a velocidade, espontaneidade e a fantasia convergem para arrebatar o público”, e com a dj neerlandesa Zohar, considerada “cada vez mais um dos pilares na cena eletrónica nos Países Baixos”, onde tem trilhado “um caminho musical diversificado e eclético, no qual a centralidade das frequências baixas e a tensão rítmica podem ser considerados como denominadores comuns”.