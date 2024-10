Museu dedicado ao pintor Mário Silva na Tocha em Cantanhede pronto daqui a um ano

Um museu dedicado à obra do pintor Mário Silva será inaugurado na Tocha, em Cantanhede, daqui a um ano, após intervenção no antigo quartel da GNR, orçada em mais de 430 mil euros, anunciou a Câmara de Cantanhede.

“Está tudo a postos para iniciar a empreitada de execução do Museu-Atelier-Galeria Mário Silva”, após a assinatura do respetivo auto de consignação, que decorreu na terça-feira, revelou a Câmara de Cantanhede, numa nota de enviada hoje à agência Lusa.

A empreitada, orçada em 433.529 euros e um prazo de execução de 360 dias, contempla a reconversão total e ampliação do antigo quartel da GNR, nos termos do projeto elaborado pela Divisão de Estudos e Projetos do Departamento de Obras Municipais da Câmara daquela cidade.

Localizado na Avenida D. João Garcia Bacelar (Estrada Nacional 109), nas imediações do centro da vila da Tocha, este equipamento cultural terá a sua atividade centrada na exibição da obra de Mário Silva e na dinamização de atividades em torno do seu legado artístico e cultural.

Embora com especial predominância na área da pintura, esta unidade museológica contém trabalhos de outros territórios artísticos percorridos pelo pintor, nomeadamente as artes gráficas (gravura, serigrafia e ilustração), cerâmica, escultura e registos sobre arte pública monumental.

A solução arquitetónica a executar no âmbito da empreitada agora consignada preconiza “um edifício de exceção que seja uma marca de referência no contexto urbano”, e que, simultaneamente, permita resolver alguma desarticulação existente na frente urbana do local, quer em termos de cérceas, quer ao nível do distanciamento das construções confinantes relativamente ao eixo da via.

O projeto prevê a entrada na lateral/sul do edifício, onde surge uma pequena praceta que permite receber os visitantes, enquanto cria uma zona mais afastada da estrada facilitando desta forma a circulação e a aglomeração de pessoas junto da via.

“O acervo do Museu-Atelier-Galeria Mário Silva já está constituído, tendo por base um protocolo celebrado entre o município de Cantanhede e os filhos do pintor, designadamente Mário Torres da Silva e Sandra Freitas Cardoso da Silva, na qualidade de herdeiros, e que envolve também a Junta de Freguesia da Tocha, esta como entidade proprietária do imóvel onde ficará instalada a nova unidade museológica”, sublinha aquela autarquia do distrito de Coimbra.