diario as beiras
CantanhedeCIM Região de Coimbra

Município leva Expofacic à Bolsa de Turismo de Lisboa

23 de fevereiro de 2026 às 09 h18
DR

Os contornos da 34.ª edição da Expofacic-Exposição Agrícola, Comercial e Industrial vão ser revelados na ação promocional do Município de Cantanhede a realizar na próxima na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre entre da próxima quarta-feira (dia 25) e 1 de março, anunciou ontem a Câmara de Cantanhede.

A apresentação do evento decorre no dia da abertura daquele que é o maior encontro nacional de operadores turísticos, no stand da Comunidade Intermunicipal da Região Metropolitana de Coimbra, a partir das 14H00.

Segundo a nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, o “momento especialmente aguardado vai ser a divulgação de alguns nomes do cartaz musical, que se vão juntar aos já anunciados Vizinhos”.

Ao longo de 11 dias – de 30 de julho a 9 de agosto – a Expofacic “proporcionará uma oferta diversificada e de grande qualidade para públicos de todas as idades”, garante a nota do município.

