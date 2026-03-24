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CantanhedeCIM Região de Coimbra

Município de Cantanhede e Biocant em destaque em encontro de biotecnologia

24 de março de 2026 às 11 h44
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A presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, marcou presença ontem, no início do BIO-Europe Spring, um dos maiores e mais importantes eventos internacionais na área da biotecnologia, cuja 20.ª edição decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), até quarta-feira.

A sessão de abertura focou-se na divulgação dos principais nós do ecossistema biotecnológico nacional, no qual Cantanhede assume um papel de grande relevo, que foi destacado e elogiado, quer nas diversas intervenções, quer no vídeo de promoção nacional.

Na qualidade de presidente do Município de Cantanhede e da Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia, Helena Teodósio marcou presença na sessão, onde intervieram o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e Claire Macht, diretora do Portefólio Europeu do EBD Group, entidade organizadora da BIO‑Europe Spring).

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Dora Loureiro

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