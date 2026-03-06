O Município da Mealhada assumiu papel ativo na resposta aos desafios logísticos da região Centro durante o Cargo Freight Portugal Summit 2026, que, desde quarta-feira, reúne especialistas do setor, no Luso, numa organização da Supply Chain Magazine.

A Câmara da Mealhada reafirmou a sua determinação em afirmar a Plataforma Logística da Pampilhosa como um projeto estruturante para a região Centro e para o país, assumindo a disponibilidade para ser parte da solução dos desafios logísticos atuais. A posição foi defendida pela vice-presidente da autarquia, Filomena Pinheiro, na sessão de abertura do Cargo Freight Portugal Summit 2026, sob o tema “Entre Rotas e Ruturas – A nova era do transporte de carga”.

Perante decisores, operadores e especialistas do setor do transporte de carga, a autarca sublinhou que a Mealhada reúne condições únicas para acolher uma infraestrutura logística de escala nacional, destacando a centralidade territorial do concelho e o seu potencial para reforçar a competitividade económica da região.

