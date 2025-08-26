Mulher morde agente da PSP de Coimbra no braço

Um homem e uma mulher, de 24 e 43 anos, respetivamente, foram detidos pela PSP na madrugada de ontem, por volta das 02H30, na zona da Quinta da Maia, em Coimbra, por suspeitas de “resistência e coação”.

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança explica que, após diversas reclamações de ruído de vizinhança, pelas 00H15, deslocou-se ao local e, “após a constatação dos factos, procedeu-se à advertência dos intervenientes”.

Mais tarde, pelas 02H30, e dada a reincidência do ruído, “o que motivou novas reclamações, dirigimo-nos novamente ao local e fomos recebidos com hostilidade”, continua a PSP.

“A mulher em conjunto com o outro indivíduo, após terem sido novamente advertidos, assumiram uma postura muito agressiva e não acataram as ordens que lhe foram emanadas”, precisa o documento. No imediato, continua o documento, “deram um empurrão e uma dentada no braço do polícia, carecendo este de receber tratamento hospitalar” nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Fonte da PSP precisou ao DIÁRIO AS BEIRAS que terá sido a mulher a morder no agente da autoridade.

