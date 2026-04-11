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Movimento rotário, o serviço em resposta às adversidade

11 de abril de 2026 às 09 h30
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No seguimento da reflexão sobre o papel social do Rotary, importa partilhar como a missão “Unidos para fazer o bem” se traduz em atos concretos quando a comunidade enfrenta momentos de maior vulnerabilidade. O Rotary Club Coimbra Saúde (RCCS), embora alicerçado na promoção da saúde, assume a solidariedade como uma presença ativa e necessária sempre que o bem-estar coletivo é posto em causa. Recentemente, as intempéries que atingiram a Região Centro exigiram uma resposta que fosse além das palavras. Perante o desalento causado pelo mau tempo, o movimento rotário procurou ser um facilitador de soluções, focando-se na reconstrução da dignidade das populações afetadas através de um trabalho de proximidade.

A intervenção foi planeada em dois momentos distintos. Numa primeira fase de emergência, o foco centrou-se no essencial: o envio de bens de primeira necessidade, como água potável e alimentos não perecíveis, para as famílias que recorreram a alojamentos provisórios. Com a estabilização da situação, as carências tornaram-se estruturais. Para ajudar na recuperação das habitações, o RCCS facilitou a aquisição e o transporte de materiais de construção e ferramentas destinadas a apoiar as populações dos concelhos de Pombal, Ansião, Marinha Grande e Alvaiázere.

 

Este esforço foi potenciado pela colaboração de particulares e instituições, destacando-se o apoio de Juntas de Freguesia e a articulação com outros clubes rotários de Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro e Anadia. Esta sinergia demonstra que o trabalho em rede permite chegar mais longe. Paralelamente, promovemos uma conferência com o Prof. Doutor Joaquim Sousa sobre as cheias do Rio Mondego, unindo a ajuda material à partilha de conhecimento sobre prevenção.

O compromisso com o bem comum mantém-se noutras frentes, como a instalação de mais um “Poste da Paz”, desta vez no Porto, relembrando que em Coimbra já existem quatro, em locais como o IPO, a Escola Superior de Tecnologia da Saúde, o Parque Verde e o Hospital Pediátrico. No âmbito da saúde, convidamos toda a comunidade para a próxima sessão do projeto ROTAS, dedicada à Doença de Alzheimer, no dia 18 de abril, entre as 9h45 e as 13h00, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde, com o objetivo de divulgar, fortalecer e ampliar a rede de apoio multidisciplinar ao cuidador informal de pessoas com Doença de Alzheimer, promovendo seu acompanhamento social, psicológico e formação científica adequada

Texto de:Carla Mourato

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