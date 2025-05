Mortágua: Ricardo Pardal exalta conquistas do mandato em dia de festa e emoção

“Este é o momento de destacarmos e exaltarmos todas as nossas conquistas ao longo deste mandato autárquico”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Ricardo Pardal, durante as comemorações do Feriado Municipal, realizadas ontem no interior do recinto do Mortágua Florestal-Feira da Economia e da Floresta.

Dia de festa e de união dos mortaguenses que ontem estiveram presentes, mesmo com um calor abrasador, para celebrarem o feriado municipal. As cerimónias iniciaram-se com a inauguração do Mortágua Florestal, mas o momento alto foi a realização da habitual sessão solene, que promoveu seis distinções, e que deu azo a um discurso do presidente da autarquia de confiança para com os munícipes.

“Este é o momento ideal para partilhar com todos o que fizemos ao longo do mandato”, começou por dizer.

O edil abordou a questão da educação e juventude, setor onde a autarquia “tem vindo a desenvolver em estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas de Mortágua trabalhos que permitam a melhoria das condições de ensino nas escolas locais”.

