Misericórdia conta 500 anos em obra de dois volumes

O meio milénio de história da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra (SCMC) é reconstituído numa obra de dois volumes que vai ser hoje apresentada na sede da instituição.

A edição de “História da Misericórdia de Coimbra (1500-2000)”, pela Imprensa da Universidade de Coimbra (IUC), vem reforçar “o compromisso da instituição com a preservação e valorização da sua história”.

A publicação “é o resultado de uma investigação profunda em diversos arquivos”, informou, em comunicado enviado à agência Lusa, a SCMC, cujo provedor, José Manuel de Sousa Vieira, foi reconduzido no cargo, em eleições realizadas em 28 de novembro, devendo os órgãos sociais para o quadriénio de 2025 a 2028 tomar posse, também no sábado, às 16H00, na capela do Colégio da Sapiência.

