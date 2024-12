Miriam é o nome da primeira bebé do dia de Natal em Coimbra

Assim que for oficializado no registo civil o nome do primeiro bebé do Natal em Coimbra – o que deverá acontecer amanhã – os pais de Miriam vão passar a partilhar com o mundo um nome que já traziam no coração há alguns meses.

A bebé, filha dos portugueses Ana Filipa Amorim e Pedro Santos – com 27 e 28 anos de idade, respetivamente – nasceu ontem às 01H47, com um peso de 3,190 quilogramas, na Maternidade Daniel de Matos. Nasceu de cesariana, com boa saúde, confirmou a médica Cristina Ferreira.

Ontem à tarde, durante a visita do DIÁRIO AS BEIRAS, mãe e filha, acompanhadas pelo pai, mostraram-se bem-dispostas, recebendo também visitas de vários familiares.

