Coimbra

Instituto Politécnico de Coimbra entregou 53 diplomas de mérito

30 de abril de 2026 às 11 h15
Foram distinguidos 53 alunos pertencentes às seis unidades orgânicas do IPC | Fotografia: DR
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) entregou ontem 53 diplomas de mérito aos estudantes que se destacaram pelo desempenho académico no ingresso no ano letivo 2024/2025.
Foram distinguidos os alunos que obtiveram média de ingresso igual ou superior a 17 valores e que escolheram o IPC como primeira opção de candidatura. Para além do diploma de mérito, os homenageados beneficiarão de uma bolsa de valor equivalente à propina em vigor no início do respetivo ano letivo.
Cândida Malça iniciou a sua intervenção na cerimónia dirigindo-se aos estudantes, “a razão de ser da cerimónia”, que “celebra o mérito, o esforço e a excelência”.

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