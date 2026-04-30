Orçamento da Queima das Fitas supera os dois milhões de euros

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Queima das Fitas 2026, que se realiza de 22 a 30 de maio, tem um orçamento previsto de 2,2 milhões de euros, informou o coordenador-geral do evento, Carlos Missel, que lamentou o “curto o apoio que a câmara disponibiliza (110 mil euros em serviços)”.

“O orçamento da Queima de Fitas neste ano é de 2,2 milhões de euros. A câmara, a nível monetário, não dá qualquer apoio. Dá apoio, sim, nos seus serviços, num valor que ronda os 110 mil euros”, disse o responsável do evento durante a apresentação oficial do cartaz, que decorreu ontem no Forum Coimbra (parceiro da Queima).

Carlos Missel, ao DIÁRIO AS BEIRAS, afirmou que “o município deveria ter outro comportamento no que toca ao apoiar o maior evento de Coimbra”.

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