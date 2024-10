Miranda do Corvo apoia formação de crianças e jovens na cultura e no desporto

Crianças e jovens das famílias de Miranda do Corvo com rendimentos mais baixos vão beneficiar de apoio do município à formação cultural e desportiva, ao abrigo de um regulamento publicado hoje no Diário da República.

“O fomento no concelho de aprendizagens na área cultural e desportiva cruza-se com uma área que entendemos como fulcral que é a educativa”, afirma o presidente da Câmara, Miguel Baptista, no preâmbulo do regulamento, cujo projeto foi aprovado pelo executivo e pela Assembleia Municipal, em agosto e setembro, respetivamente.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Baptista disse que, a partir de hoje, a autarquia “vai realizar um trabalho com as associações locais de forma a operacionalizar” os apoios previstos.

Concebida como “apoio às famílias” carenciadas do concelho, no distrito de Coimbra, a medida “é acima de tudo educativa e de âmbito social”, sublinhou o autarca, indicando que a sua aplicação será sujeita a “uma reavaliação daqui a um ano”.

“Existe neste âmbito uma lacuna a preencher que passará por atenuar as condições de desigualdade no acesso às mesmas e contribuir para a oferta de condições de acesso às crianças e jovens do concelho que estão integradas em famílias com menores rendimentos”, reconhece a Câmara de Miranda do Corvo.

Ressalvando que “aposta fortemente na educação, na cultura e no desporto”, o município avança com o apoio à formação “sempre com intuito de contribuir para o desenvolvimento coerente destas três áreas fundamentais”, como agora consagrado no Regulamento Municipal do Apoio à Formação de Jovens e Crianças em Atividades de Caráter Cultural e Apoio à Prática Desportiva.

No concelho, “o aumento do número de interessados em desenvolver aprendizagens na área desportiva e cultural é uma realidade”, porém, “em grande parte dos casos, o esforço pessoal e familiar é enorme, principalmente em termos financeiros, impedindo muitas das vezes a frequência por algumas crianças e jovens destas atividades”, admite o presidente da Câmara, no preâmbulo.

“A promoção do desenvolvimento da inteligência e pensamento crítico dos alunos, bem como da prática desportiva, é objetivo a concretizar”, explica Miguel Baptista, considerando que, “ao desenvolver o raciocínio, a criatividade e um estilo de vida saudável”, são ampliadas e facilitadas as aprendizagens.