Ministro da Defesa destaca atuação notável nas operações de busca e salvamento após naufrágio

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, considerou hoje que a atuação da Marinha e da Força Aérea com a comunidade piscatória e outras autoridades “tem sido notável” nas operações decorrentes do naufrágio no concelho da Marinha Grande.

“Aquela que tem sido a atuação da Marinha e da Força Aérea nestas operações de busca e salvamento em cooperação também com a comunidade piscatória e todas as autoridades tem sido notável e eu acho que, neste momento, essa palavra é devida”, afirmou Nuno Melo, na praia do Samouco, no concelho da Marinha Grande (Leiria), onde um naufrágio de uma embarcação de pesca na quarta-feira provocou três mortos, havendo ainda três desaparecidos.

Assinalando que “as Forças Armadas são relevantes não apenas em tempo de guerra, mas principalmente em tempo de paz”, o governante frisou que é “importante este envolvimento completo entre as Forças Armadas, a comunidade piscatória, diversas autoridades, para que tudo possa, com a maior rapidez possível, retornar à normalidade e os pescadores, no seu ciclo de vida, possam ver também um desfecho para esra triste situação” que se está a viver.

Nuno Melo deslocou-se à praia do Samouco para se inteirar do dispositivo de busca e salvamento na sequência do naufrágio do barco de pesca “Virgem Dolorosa”, ocorrido na madrugada de quarta-feira.

A acompanhar o ministro esteve o chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante Gouveia e Melo, e o comandante naval, Nuno Chaves.

Antes, o ministro da Defesa Nacional apresentou a solidariedade às famílias das vítimas deste “trágico acidente”.

“Quero apresentar os meus sentimentos às famílias e à comunidade piscatória”, declarou o governante.

Sobre as investigações para apurar as causas do naufrágio, o ministro da Defesa referiu que, “no momento próprio, serão dadas as explicações”.

“Neste momento, o que poderíamos avançar seriam cenários meramente especulativos, coisa que não cabe numa circunstância tão trágica e, para além do mais, com muitas implicações a todos os níveis”, justificou.

Na quarta-feira, pelas 04:33, foi dado o alerta para o naufrágio da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados. Registaram-se três mortes e há ainda três desaparecidos, naturais da praia da Leirosa, na Figueira da Foz (Coimbra).

As buscas pelos três desaparecidos foram reforçadas hoje de manhã, sendo que se iniciaram também buscas subaquáticas.