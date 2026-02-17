diario as beiras
Coimbra

Ministra promete apoios para reparar estragos nos espaços culturais de Coimbra

17 de fevereiro de 2026 às 08 h26
DB/Pedro Filipe Ramos

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, viu ontem de manhã o impacto das várias tempestades que assolaram a região em quatro espaços culturais da cidade de Coimbra.

A manhã foi passada entre o Museu Nacional Machado de Castro, a Sé Velha, a Igreja da Santa Casa da Misericórdia e a Cerca de Santo Agostinho e a responsável da Cultura prometeu ajuda do Governo na requalificação dos espaços culturais da cidade.

“Temos património muito afetado em Coimbra e não hoje (ontem) não tivemos oportunidade de visitar todos os espaços. Estamos a fazer o levantamento dos estragos”, disse Margarida Balseiro Lopes aos jornalistas, no final da visita.

A ministra ficou a saber pela diretora do Museu Nacional Machado de Castro, Sandra Saldanha, que o espaço teve danos materiais a rondar os 200 mil euros, garantindo que a prioridade é “acelerar a obra” para que o espaço abra nos próximos quatro meses. “A requalificação do Museu Nacional Machado Castro é um investimento que teríamos sempre que fazer”, vincou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje /171/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

