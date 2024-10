Ministra da Justiça diz que novo PGR é a pessoa indicada para pôr casa em ordem (C/ÁUDIO)

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, afirmou hoje que o novo Procurador-Geral da República (PGR), Amadeu Guerra, é pessoa indicada para pôr a “casa em ordem e ordem na casa”.

O novo PGR toma posse no sábado e, segundo a ministra da Justiça, Amadeu Guerra é a pessoa indicada “para pôr a casa em ordem e pôr ordem na casa”, considerando ainda que tem um “currículo inatacável” e que “é uma pessoa que conhece bem a casa”.

“Ninguém melhor para pôr a casa em ordem do que uma pessoa que a conheça bem”, afirmou Rita Alarcão Júdice aos jornalistas depois da sessão de abertura do Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que decorre hoje e sexta-feira em Vila Real, com cerca de 400 participantes.

Amadeu Guerra, antigo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e ex-procurador regional de Lisboa vai suceder a Lucília Gago.

Questionada sobre o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), que está em gestão corrente, após a sua comissão de serviço ter terminado a 19 de junho, a ministra disse apenas que já pensou no assunto, mas que só depois da tomada de posse do novo PGR é que será o momento de “tomar essas decisões”.