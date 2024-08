Médicos em greve às horas extraordinárias até ao fim do ano

Os médicos da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra que trabalham nos cuidados de saúde primários vão estar de greve até ao fim do ano às horas suplementares ou extraordinárias.

O Sindicato dos Médicos da Zona Centro (SMZC) lançou ontem o aviso prévio de greve entre os dias 7 de setembro e o dia 31 de dezembro do presente ano, garantindo que “não prestarão qualquer trabalho suplementar ou extraordinário no âmbito dos cuidados de saúde primário, seja em que condições for, em período diurno ou noturno, em dia útil, aos fins de semana e feriados”.

No mesmo comunicado, o sindicato alerta que serão abrangidos todos os serviços de saúde públicos que tenham cuidados de saúde primários situados no âmbito territorial da ULS Coimbra.

Contra “falsas soluções”

O sindicato frisa que, com esta greve, pretende impedir a “aplicação de falsas soluções para os problemas estruturais da ULS Coimbra.

Para o SMZC, a criação do Serviço de Atendimento Complementar, que começa precisamente no dia 7 de setembro, primeiro dia de greve, é uma falsa solução e conta com posição contra do “Sindicato dos Médicos da Zona Centro, como igualmente por todas as Unidades de Saúde Familiar que a integram”. Nesta lógica, o sindicato afirma que esta medida vai prejudicar os utentes e os profissionais médicos.

Esta greve nos cuidados de saúde primários afetará diretamente na Unidade de Saúde Familiar e as Unidades de Saúde Pública da região de Coimbra.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 27/08/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS