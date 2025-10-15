diario as beiras
Mealhada

Mealhada: Novo Centro de Recolha Animal está a ser construído na Zona Industrial da Pedrulha

15 de outubro às 09 h09
0 comentário(s)
Município da Mealhada

O novo Centro de Recolha Animal (CROA) da Mealhada começa a ganhar a forma.

O espaço, localizado na Zona Industrial da Pedrulha, vai ter um piso único, “com diversas áreas, nomeadamente instalações de serviços de apoio, canil com 23 celas, interiores e exteriores, e duas celas de quarentena, um gatil com três celas interiores e exteriores, uma zona de desinfeção de veículos e uma zona de refrigeração”, revelou a Câmara da Mealhada, que recorda que a “empreitada inclui, também, a área envolvente com um espaço de recreio com 96,22 m2”.

Este espaço de recreio pretende “potenciar o bem-estar animal”, permitindo que “os animais se possam exercitar em liberdade e segurança, gastando energias e prevenindo/evitando a manifestação de comportamentos agressivos e destrutivos”, comportamentos que, relembra o Município da Mealhada, “estão associados à falta de exercício, ausência de relacionamento, brincadeira e convívio”.

