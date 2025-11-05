diario as beiras
Nacional

Mau tempo: Cerca de 25 mil clientes da E-Redes sem eletricidade às 12:00

05 de novembro às 13 h40
0 comentário(s)
DR

A E-Redes tinha cerca de 25 mil clientes sem eletricidade às 12:00, devido ao mau tempo, e 500 operacionais mobilizados no terreno, esperando “resolver rapidamente todos os constrangimentos”, anunciou hoje a operadora da rede de distribuição elétrica.

“Às 12:00, estão perto de 25 mil clientes por alimentar e com a melhoria das condições atmosféricas previstas para a tarde, a E-Redes espera resolver rapidamente todos os constrangimentos”, informou, em comunicado.

A operadora da rede de distribuição de eletricidade avançou que “tem mobilizados no terreno 500 operacionais, para dar uma resposta robusta e eficaz aos constrangimentos e falhas de eletricidade que se foram sentindo um pouco por todo o país”.

Pelas 07:00, registavam-se 53 avarias e cerca de 31 mil clientes sem eletricidade, uma situação que se agravou cerca das 08:00, para 37 mil clientes afetados, sobretudo nas regiões do Mondego e Tejo.

Segundo a empresa, às 08:30 atingiu-se um pico de cerca de 60 mil clientes sem energia e pelas 11:00 “houve uma melhoria significativa da resposta na resolução dos constrangimentos sentidos na rede e registavam-se cerca de 42 mil clientes sem eletricidade”, sobretudo nos distritos de Santarém, Castelo Branco e Portalegre.

A E-Redes detalhou ainda que ativou o estado de alerta a partir das 20:00 de terça-feira, devido à previsão de mau tempo com chuva forte e trovoada, que começou por afetar a zona norte de Lisboa a partir desta madrugada e foi avançando para o interior norte do país.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o mau tempo deve manter-se até ao final da manhã, sendo esperada a continuação da trovoada, aguaceiros e vento por vezes forte.

“A E-Redes vai manter-se mobilizada e ativa na resolução de todas as situações que possam estar a condicionar os clientes”, assegurou a empresa.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de novembro

Suspeito de sequestro e violação de domicílio em Coimbra em prisão preventiva
05 de novembro

Teatro da Lousã com dois espetáculos da Música Portuguesa a Gostar Dela Própria
05 de novembro

Mau tempo: Proteção Civil regista 784 ocorrências entre as 00:00 e as 12:00
05 de novembro

Acusado de violar regras que terão causado morte em obra em Tábua fica em silêncio no tribunal

Nacional

Nacional
05 de novembro às 14h54

Mau tempo: Proteção Civil regista 784 ocorrências entre as 00:00 e as 12:00

0 comentário(s)
Nacional
05 de novembro às 13h40

Mau tempo: Cerca de 25 mil clientes da E-Redes sem eletricidade às 12:00

0 comentário(s)
NacionalRegião Centro
05 de novembro às 12h53

Governo apoia com 44 milhões agricultores afetados pelos incêndios entre 2 de maio e 15 de outubro

0 comentário(s)