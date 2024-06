Margarida Bandeira e Gonçalo Bandeira campeões nacionais de downhill’

Margarida Bandeira (Wildboys/Tomar), na corrida feminina, e Gonçalo Bandeira (Scott Downhill), na masculina, revalidaram hoje os títulos nacionais de elite de ‘downhill’, na pista de Prozelo, Arcos de Valdevez.

Na prova feminina, Margarida Bandeira, irmã de Gonçalo, reinou entre elites na pista situada no distrito de Viana do Castelo, deixando Ana Barbosa (Sporting de Travancinha-Seia) no segundo lugar, com Joana Nunes, terceira, a vencer em sub-23 sem oposição.

Por seu lado, Gonçalo Bandeira impôs-se em masculinos entre sub-23 e elites, deixando Nuno Reis (Gravity) em segundo e Duarte Ruivo (Ribeirense/Porto Mós) em terceiro.