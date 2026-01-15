Marco Baixinho foi anunciado hoje como novo reforço da Académica, informou o clube em comunicado.

Na nota, a Briosa revela que “chegou a acordo com Marco Baixinho para a integração do defesa-central, de 36 anos, no plantel principal”.

Marco Baixinho conta com passagens por clubes como o Mafra, entre 2011 e 2015, Paços de Ferreira, onde esteve até à época 2021/2022, antes de rumar aos cipriotas do Anorthosis, onde permaneceu durante uma época. Depois regressou a Portugal, ao serviço do União de Leiria, saindo depois para o Semen Padang, da Indonésia.

Com 1,85 metros de altura e mais de 400 jogos oficiais na carreira, conta com um percurso sólido e consistente no futebol profissional, destacando-se mais de 100 jogos na Primeira Liga e mais de 150 na Segunda Liga.

Marco Baixinho já se encontra integrado nos trabalhos da equipa, estando disponível para dar o seu contributo ao serviço da Briosa.

Com esta contratação, a Académica reforça o setor defensivo com um jogador que alia solidez, experiência competitiva e capacidade de liderança, características alinhadas com a ambição do clube para a presente temporada.