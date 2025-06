Marcelo prevê ir à Alemanha para final da Liga das Nações e encontro com comunidades

O Presidente da República prevê deslocar-se à Alemanha no fim de semana para assistir ao jogo da seleção portuguesa de futebol, que vai disputar a final da Liga das Nações no domingo, em Munique.

Na Alemanha, Marcelo Rebelo de Sousa, irá também “estar com as comunidades portuguesas no âmbito do 10 de junho”, segundo uma carta enviada pelo chefe de Estado à Assembleia da República, em que pede assentimento para essa deslocação, entre sábado e domingo.

A seleção portuguesa masculina de futebol vai disputar a final da Liga das Nações às 20:00 de domingo, em Munique, depois de ter vencido na quarta-feira a Alemanha, por 2-1.

A outra meia-final desta competição será disputada hoje, entre as seleções de Espanha e França.

As comemorações do 10 de Junho em Portugal vão ter lugar no Algarve, em Lagos.

O içar da bandeira nacional, que normalmente marca o arranque destas comemorações, está marcado para as 10:00 de 09 de junho. A cerimónia militar do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será no dia 10 de Junho, a partir das 11:00.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.