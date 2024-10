Mais de 90 cientistas da UC entre os mais citados do mundo

Na nova edição da lista World’s Top 2% Scientists, estão 91 cientistas da Universidade de Coimbra (UC), mais precisamente na listagem que diz respeito aos investigadores mais citados em 2023, anunciou ontem a instituição universitária.Em comparação com a lista do anterior (2022), na edição deste ano há mais 14 cientistas da UC.

Este estudo foi coordenado por John Ioannidis, professor da Universidade de Stanford (Estados Unidos da América), que atualmente está a colaborar com a UC, sendo o líder da ERA Chair EXCELScIOR.

No levantamento deste ano, de acordo com a Universidade de Coimbra, “foram analisados dados de 223 152 cientistas de todo o mundo, dos quais 889 estão ligados a instituições de ensino superior e de investigação portuguesas.”

