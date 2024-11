Mãe espera quase um ano para poder enterrar filho falecido em Coimbra

Camaré António Mendonça tinha 23 anos quando perdeu a vida após ser colhido por um comboio na Estação de Coimbra-B. A tragédia aconteceu há quase um ano (a 18 de janeiro de 2024) e, durante todo este tempo, o corpo do jovem guineense esteve no Instituto de Medicina Legal de Coimbra a aguardar a realização do funeral.

A cerimónia vai decorrer amanhã, no cemitério da Conchada, depois da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau ter, finalmente, concedido o visto para a mãe de Camaré poder acompanhar o funeral do filho em Portugal.

O processo foi tratado pela Casa da Guiné Bissau em Coimbra que, desde o dia da tragédia, tem acompanhado a família.

“A mãe só conseguiu o visto há pouco tempo. O “excesso de burocracia, na embaixada fez com que toda esta situação se fosse arrastando”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, António Embaça, presidente da Casa da Guiné Bissau.

