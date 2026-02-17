O Museu Nacional Machado de Castro vai encerrar até ao verão devido às obras que estão a ser feitas naquele espaço cultural da cidade de Coimbra. A revelação foi ontem feita aos jornalistas pela diretora do museu, Sandra Saldanha.

“A partir de segunda-feira, dia 23, o Museu Nacional Machado de Castro vai encerrar, pelo menos, até ao verão. Neste momento tínhamos ainda alguns espaços abertos, mas temos vindo a encerrar progressivamente”, começou por dizer a responsável do espaço cultural, esclarecendo que há espaços que ficarão inacessíveis com o avançar das obras.

“As obras vão avançar para outras zonas que nos impedem de visitar o museu. O Criptopórtico e a zona do Paço Episcopal não vão sofrer obras, mas os acessos a esses locais vão estar interditos. Estão a ser feitas obras na zona da bilheteira e na zona de entrada, por exemplo”, frisou Sandra Saldanha.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS