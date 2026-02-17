diario as beiras
Coimbra

Machado de Castro encerra até ao verão

17 de fevereiro de 2026 às 08 h57
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

O Museu Nacional Machado de Castro vai encerrar até ao verão devido às obras que estão a ser feitas naquele espaço cultural da cidade de Coimbra. A revelação foi ontem feita aos jornalistas pela diretora do museu, Sandra Saldanha.

“A partir de segunda-feira, dia 23, o Museu Nacional Machado de Castro vai encerrar, pelo menos, até ao verão. Neste momento tínhamos ainda alguns espaços abertos, mas temos vindo a encerrar progressivamente”, começou por dizer a responsável do espaço cultural, esclarecendo que há espaços que ficarão inacessíveis com o avançar das obras.

“As obras vão avançar para outras zonas que nos impedem de visitar o museu. O Criptopórtico e a zona do Paço Episcopal não vão sofrer obras, mas os acessos a esses locais vão estar interditos. Estão a ser feitas obras na zona da bilheteira e na zona de entrada, por exemplo”, frisou Sandra Saldanha.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de fevereiro

Basquetebol: Sampaense só sabe vence
17 de fevereiro

A história do “Obrigado” de Marcelo a Abrunhosa
17 de fevereiro

PS questiona Governo sobre investimentos do Mondego Mais Seguro
17 de fevereiro

“Óscares” do ZX Spectrum são atribuídos este sábado

Coimbra

Coimbra
17 de fevereiro às 09h44

A história do “Obrigado” de Marcelo a Abrunhosa

0 comentário(s)
Coimbra
17 de fevereiro às 08h57

Machado de Castro encerra até ao verão

0 comentário(s)
Coimbra
17 de fevereiro às 08h26

Ministra promete apoios para reparar estragos nos espaços culturais de Coimbra

0 comentário(s)