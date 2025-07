Lousã: Teatro Municipal aposta em programação eclética para criar experiências

Teatro, música, dança, marionetas (15.º Festival Marionetas ao Centro), cinema e stand-up comedy são algumas das áreas culturais que condimentam o cardápio do Teatro Municipal da Lousã (TML) até dezembro.

Espetáculos de artistas como Ana Moura ou Aurea, peças de teatro com nomes familiares como Fernando Mendes, Sandra Barata Belo, Ricardo Pereira ou o humor de Bumba na Fofinha são algumas das propostas de uma programação “eclética, de qualidade, que pretende atingir vários públicos com experiências diferenciadas”, sublinhou o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes.

Durante a apresentação dos eventos para os últimos quatro meses de 2025, que decorreu ontem à tarde na Sala Atelier do TML, o edil enalteceu a “presença forte dos agentes culturais do concelho” nos vários espetáculos e reiterou a vontade de criar “o hábito” na população, sobretudo nos mais jovens, de ir ao teatro.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 09/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS