Marisa Liz, Pedro Tochas e Carminho são três dos artistas que compõem a programação do primeiro trimestre de 2026 do Teatro Municipal da Lousã (TML). Música, teatro, stand-up e cinema estarão em evidência.

Foi apresentada ontem a programação de espetáculos que irá marcar o início do próximo ano daquele equipamento municipal.

O primeiro momento cultural está marcado para o dia 10 de janeiro, com a Associação Cultural Louzan a realizar o “Concerto da Paz”. Um espetáculo que celebra o início do ano, com músicos e artistas locais convidados, para além de uma atuação especial do grupo “Contradições”, os vencedores da edição número 10 do Festival da Canção para pessoas com deficiência intelectual. Neste dia, um dos objetivos é a angariação de fundos para a ARCIL, sendo a totalidade da bilheteira a reverter para a instituição.

