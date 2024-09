Lota da Praia de Mira vai ser reabilitada

Os quatro edifícios da Lota da Praia de Mira vão ser reabilitados, confirmou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco.

“Os edifícios servem de apoio aos pescadores de Arte Xávega, de apoio ao comércio e distribuição do peixe e a obra servirá sobretudo para dar melhores condições de trabalho”, disse o autarca.

Segundo a mesma fonte, os edifícios já apresentavam bastante desgaste, uma vez que estão muito perto do mar. O sal, as areias e os ventos fortes causam a degradação dos imóveis. A intervenção será realizada dentro e fora dos espaços. A área envolvente também irá ser intervencionada. Artur Fresco revelou ainda que o muro que protege a via pública das areias e dos ventos do mar será alvo de requalificação.

Segundo a publicação em Diário da República, do dia 11 de setembro, a obra conta com um investimento de 389.778,72 euros e tem um prazo de execução de 120 dias. Previsivelmente, a obra irá terminar em janeiro de 2025.

