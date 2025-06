Liga Nações: João Neves quer fechar uma das melhores semanas com triunfo sobre a Espanha

O médio João Neves confessou hoje estar a viver uma das melhores semanas da sua vida, depois de conquistar a Liga dos Campeões de futebol e garantir a final da Liga das Nações, querendo terminar com um triunfo.

“É uma das melhores semanas da minha vida em termos desportivos. Há pouco tempo para descansar e parar para pensar. A festa depois da ‘Champions’ foi muito bem aproveitada e agora vim para a seleção. É sempre bom voltar a casa. Mas, já estou focado no próximo objetivo”, afirmou João Neves.

O médio de 20 anos, que falava em conferência de imprensa num dos centros de estágios do Bayern, no norte de Munique, venceu no sábado a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain e, na quarta-feira, foi titular no triunfo de Portugal sobre a Alemanha (2-1), que deu a passagem à final da Liga das Nações.

Nessa partida, Neves foi titular, mas apareceu adaptado ao lugar de lateral-direito.

“Desde que jogue, está tudo bem. Sempre fui um jogador que se adapta bem às condições e cabe ao selecionador escolher. Creio que me coloca ali por uma questão tática e eu só tenho de dar o melhor de mim”, referiu.

Sobre o adversário da final, o jogador formado no Benfica lembrou que a Espanha não é imbatível e que todas as equipas têm pontos fracos.

“Ainda não falámos muito do que podemos fazer contra a Espanha, creio que vamos falar sobre isso nos próximos dias. É uma equipa muito forte e com muito potencial, mas nós vamos aproveitar os nossos pontos fortes”, disse Neves, acrescentado que espera um jogo “difícil e equilibrado”.

Caso Portugal conquiste o troféu, João Neves já excluiu dar um salto mortal nos festejos, algo que fez após a Liga dos Campeões e já se arrependeu.

“Não o devia ter feito. Ainda me doem as costas”, revelou em tom de brincadeira.

O médio considerou que Vitinha é um possível candidato a vencer a Bola de Ouro, embora jogadores como Yamal e Dembelé também mereçam o galardão e assumiu o desejo de melhorar ainda mais como jogador nos próximos anos.

“Foi por isso que aceitei o projeto do PSG. Gosto de aprender. Seja a atacar, a defender, com bola ou sem bola. Com a ajuda dos meus treinadores e companheiros vou ser melhor jogador”, concluiu.

Ainda hoje, às 17:00 (18:00 locais), Portugal vai treinar no mesmo complexo desportivo, normalmente utilizado pela equipa feminina do Bayern Munique, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O Portugal-Espanha, a quarta final da história do futebol luso, está agendado para domingo, às 20:00 (21:00 locais), no Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.