O golo inaugural, apontado por Wilson Eduardo à meia hora, diz muito do que tem sido a época da Académica: um flanco esquerdo algo macio (no caso, com Kaká e Béni) e um eixo da defesa permeável por alto.

Antes, porém, o muito público no Restelo – quase um terço dos 1.840 espetadores são adeptos da Briosa! – assistira a um jogo aberto e muito mexido, na primeira meia hora. Vê-se que ambas as equipas rejeitam calculismos e procuram jogar. Há, no entanto, uma diferença significativa: o Belenenses constrói a campo inteiro enquanto a Académica parece não ter “miolo” e abusa do jogo direto.

O golo do empate também diz bem do espírito da formação de Coimbra, nesta temporada: conjunto muito reativo e com bons executantes no ataque rápido. No caso, foi Béni a ganhar posição, na extrema esquerda, a dar para Kaká, que cruza certeiro para a zona do segundo poste, onde irrompe Camilo Triana, em salto felino, a faturar num palco que tão bem conhece.

