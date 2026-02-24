A Junta de Freguesia de Buarcos apresentou à Comissão Europeia um projeto ao programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores (CERV), na ação denominada Envolvimento e Participação Cívica, tendo sido aprovado, adianta nota enviada pelo executivo buarcosense.

Em Portugal, frisa a nota, apenas dois projetos foram validados pela União Europeia, os das juntas de freguesia de Buarcos e de Benfica (Lisboa), dentre os180 apresentados em Bruxelas.

O projeto envolve 14 países – Portugal, Espanha, França, Itália, Hungria, Malta, Chipre, Finlândia, Croácia, Bulgária, Roménia, Eslováquia, Letónia, Polónia – e seis eventos, o primeiro dos quais realiza-se, de 25 a 28 deste mês, na Figueira da Foz.

Na Figueira da Foz, as atividades mais relevantes do programa, com diversos painéis temáticos constituídos por participantes nacionais e estrangeiros, realizam-se nos dias 26 e 27, no Campus da Universidade de Coimbra e no Teatro Trindade, respetivamente.

“Apresentámos uma candidatura a uma sub-ação do projeto de Envolvimento e Participação Cívica [Cidadãos Ecoativos por uma Europa Sustentável] e mereceu a aprovação”, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS a presidente da Junta de Buarcos, Rosa Batista.

