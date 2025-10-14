diario as beiras
Jovem morre após ser colhido por comboio na Mealhada

14 de outubro às 08 h43
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

Um jovem de 23 anos morreu ontem depois de ter sido atropelado por um comboio na linha ferroviária, no sentido Sul–Norte, na zona da Mealhada.

Segundo o comandante dos Bombeiros da Mealhada, Nuno João, as causas do acidente, que se deu por volta das 09H00, são desconhecidas.

“Será algo investigado pelas forças policiais”, disse.

Linha cortada no sentido sul-norte

De acordo com o responsável da corporação, a linha esteve cortada no sentido sul-norte e condicionada no sentido norte-sul.

Afonso Pereira Bastos

