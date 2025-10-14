Um jovem de 23 anos morreu ontem depois de ter sido atropelado por um comboio na linha ferroviária, no sentido Sul–Norte, na zona da Mealhada.

Segundo o comandante dos Bombeiros da Mealhada, Nuno João, as causas do acidente, que se deu por volta das 09H00, são desconhecidas.

“Será algo investigado pelas forças policiais”, disse.

Linha cortada no sentido sul-norte

De acordo com o responsável da corporação, a linha esteve cortada no sentido sul-norte e condicionada no sentido norte-sul.

