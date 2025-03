Jovem embate contra muro perto do Horto Municipal de Coimbra

Uma jovem embateu contra um muro perto do Horto Municipal de Coimbra na madrugada de hoje.

A jovem, de 20 anos, vinha no sentido Figueira da Foz – Coimbra e embateu no muro no sentido oposto da estrada. Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, o alerta foi dado às 07H40.

A vítima foi considerada leve, tendo sido encaminhada para o Hospital da Universidade de Coimbra.

No local estiveram 21 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra, INEM, PSP e GNR.